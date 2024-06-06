У ДПСУ не виключають розширення зони бойових дій на кордоні з РФ: що відомо

Українські прикордонники не виключають розширення зони бойових дій на кордоні. Зокрема, на Харківщині, де наразі тривають бойові дії в районі Липців та Вовчанська.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телемарафону.

"Ми бачимо ті дії, які ворог продовжує вчиняти навпроти кордону з Україною. Ніколи не можна виключати, що він захоче або зможе перекинути або розширити зону бойових дій на інших напрямках. Зокрема, в межах Харківської області або навіть Сумської. Відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна. Але на даний момент бойові дії тільки на двох напрямках - це населені пункти Липці та Вовчанськ", - наголосив він.

Демченко зауважив, що російські окупанти фактично щодня обстрілюють Сумську і Чернігівську області. Втім, протягом останнього часу росіяни зменшили кількість обстрілів - ніж кілька місяців тому.

"Ці дії не припиняються щоденно. Щоденно ворог б'є і більшість обстрілів припадає по населених пунктах - через що страждають люди, які живуть в прикордонні", - зазначив речник ДПСУ.

Тим часом щодо Білорусі, наголосив Демченко, то військові не бачать наявних сил у Росії на території сусідньої республіки. Втім, цей "напрямок залишається загрозливим".

"Зокрема, зважаючи - звідки заходили російські війська на початку повномасштабного вторгнення. Ми цьому напрямку також приділяємо важливу увагу і продовжуємо його укріплювати і по лінії кордону і в прикордонні безпосередньо", - констатував Андрій Демченко.

Як повідомлялося, в українському ГУР оцінили російське угрупування в Україні. Окупанти зосередили на тимчасово окупованих територіях і поблизу кордону близько 550 тисяч військових.

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