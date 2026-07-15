У ДПСУ пояснили, як отримати штамп про перетин кордону

Перетин кордону / © ТСН

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У Державній прикордонній службі України пояснили, як громадяни можуть отримати штамп у паспорті про перетин державного кордону на тлі повідомлень про посилення в окремих європейських країнах вимог до підтвердження легального перебування українців.

Відповідне роз’яснення в ефірі День.LIVE надала речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда.

За її словами, українські прикордонники не ставлять відмітки про в’їзд чи виїзд автоматично. Водночас отримати такий штамп можна безпосередньо під час проходження прикордонного контролю, якщо громадянин сам звернеться з відповідним проханням.

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«Відповідно до чинного законодавства України під час перетину державного кордону прикордонники не проставляють у паспортах громадян України відмітки про в’їзд чи виїзд в автоматичному порядку. Виняток становлять випадки, коли громадянин особисто звертається до інспектора прикордонної служби з відповідним проханням одразу на кордоні», — пояснила Бурда.

Вона наголосила, що така процедура є простою та однаковою для всіх громадян.

«У такому разі штамп безперешкодно проставляється безпосередньо під час проходження прикордонного контролю. Проблеми в цьому абсолютно немає. Ця процедура є однаковою для всіх громадян України, незалежно від статі, віку чи категорії цієї особи», — зазначила речниця.

У ДПСУ також повідомили, що наразі на західній ділянці державного кордону не фіксують збільшення кількості звернень щодо проставлення відміток у паспортах.

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«Станом на сьогодні у пунктах пропуску на західній ділянці кордону не спостерігається збільшення кількості звернень щодо проставлення відміток в паспортних документах. Атмосфера залишається спокійною, а робота в пунктах пропуску здійснюється в штатному режимі», — сказала Бурда.

Водночас вона підкреслила, що Державна прикордонна служба не коментує застосування законодавства інших держав.

За словами речниці, з відкритих джерел відомо, що в окремих випадках нових заявників у деяких країнах можуть попросити надати документи, які підтверджують виконання військового обов’язку в Україні.

Серед таких документів може бути паспорт із відміткою про перетин державного кордону, оформленою українською стороною, або інші паперові чи електронні документи, що підтверджують проходження військової служби або законні підстави для звільнення від неї.

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Нагадаємо, країни Європейського Союзу домовилися подовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Водночас надалі цей статус надаватиметься лише тим українцям, які виконали свій військовий обов’язок перед державою.

Раніше експерти припускали, що чоловіки, які перетнули кордон нелегально — зокрема через річку Тиса — з великою ймовірністю будуть депортовані назад до України. Ключовим критерієм начебто стане наявність або відсутність відмітки про перетин державного кордону в паспорті.

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