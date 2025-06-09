У ДПСУ пояснили, хто ухвалює остаточне рішення щодо виїзду заброньованих чоловіків за кордон

Бронь є, але не факт, що випустять / © ТСН.ua

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Навіть у випадку наявності броні, остаточне рішення щодо виїзду чоловіка за кордон ухвалює саме прикордонник. Воно приймається безпосередньо під час перевірки документів на пункті пропуску.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у етері КИЇВ24.

«Рішення буде прийнято прикордонником, який перевіряє документи саме в момент проходження. Саме тоді і визначається, чи може особа отримати дозвіл на виїзд, чи йому буде відмовлено», — зазначив Демченко.

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Окремі юристи також підтверджують, що на практиці процедура виїзду для заброньованих осіб часто не працює належним чином. За словами фахівців, навіть за умови правильно підготовлених документів, поданих до Державної прикордонної служби у встановленому порядку, остаточне рішення часто є негативним.

«Так, я погоджуюсь. До нас, як до юристів, зверталося чимало клієнтів для підготовки відповідного пакета документів. Ми подавали їх у коректний спосіб до ДПСУ, однак у багатьох випадках особам все одно відмовляли у виїзді. Тобто, зі сторони юридичних осіб ці історії переважно не є успішними», — сказав експерт.

Нагадаємо, після запровадження воєнного стану указами від 24 лютого 2022 року, військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати Україну. Водночас це не абсолютна заборона: закон дозволяє виїзд для окремих категорій за певних умов. Правила виїзду регулює постанова Кабміну №57 від 1995 року з оновленнями, які враховують винятки — зокрема для водіїв гуманітарних вантажів, студентів, заброньованих працівників тощо.

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