У ДПСУ показали "розпаковку" російського "сухпая" – відео

Наші воїни часто знаходять на позиціях росіян речі, які свідчать про ставлення до солдатів в армії РФ.

Українські прикордонники показали "розпаковку" ворожого харчового набору. Серед іншого, до нього входить: паштет, конденсат для напою, повидло, цукор, каша, сірники тощо.

Відео оприлюднило ДПСУ.

У ДПСУ показали "розпаковку" російського "сухпая"

Щоправда, власник пакунка вже не скористається ним. "Жив тут один мужичок... Його вже немає", – лаконічно підкреслили у ДПСУ.

Нагадаємо, станом на 21 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 292 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 790 військових.

Читайте також: