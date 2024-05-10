У ДПСУ повідомили, скільки ухилянтів загинули в Тисі від початку війни

У річці Тиса в Закарпатській області від початку воєнного стану виявили тіла 28 чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути лінію кордону.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Вже зафіксовано у річці Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за за все - це ті, хто намагалися в напрямком для цього вибрали для себе лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону - то це вже понад 35 випадків", - розповів він.

Демченко наголошує, що Тиса підступна річка. Вона має стрімку течію, там є і коріння дерев, і місця, куди може затягувати течія.

"Недостатність сил у порушників під час подоланні річки, підступні місця призводять до того, що людина втрачає життя через необдумані та безглузді дії щодо спроби незаконного перетину кордону", - каже представник ДПСУ.

Нагадаємо, в ДПСУ підрахували, скільки ухилянтів кожного дня намагаються незаконно перетнути кордон. Зазначається, що щодоби викривають до десяти осіб. Найбільше — на кордоні з Молдовою та Румунією.

Крім того, Politico пише, що від початку повномасштабної війни з України могли виїхати близько 650 тис. чоловіків призовного віку. Більшість із них незаконно перетнула кордон.

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