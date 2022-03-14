У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордонах з сусідніми країнами

Черг на кордонах майже немає.
Протягом останніх двох тижнів зменшилася кількість українців, які їдуть за кордон через війну в країні.
У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 14 березня.
Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені. Невелика кількість легкових автомобілів скупчилася лише на кордоні з Польщею.
Черги перед пунктами пропуску, на виїзд з України:
Республіка Польща:
"Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Краківець", "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
"Шегині" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка – черги відсутні.
Угорщина – черги відсутні.
Румунія – черги відсутні.
Республіка Молдова – черги відсутні.
Нагадаємо, в ООН повідомляли, що за період війни з Росією з України виїхали вже 2,5 млн людей. Крім того, близько двох мільйонів людей переміщені всередині України.
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