У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки.

Наразі ситуація на кордоні з сусідньою Білоруссю стабільна. Переміщення техніки та особового складу російської окупаційної армії не зафіксовано.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На цей момент Росія не має на території Білорусі достатніх сил, щоб здійснити якісь дії щодо України на цьому напрямку. Ситуація контрольована", - сказав Демченко.

За його словами, прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки, ні особового складу поблизу кордону.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш оцінив загрозу авіаційних ударів з Білорусі. За його словами, оскільки авіація РФ за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми, то загроза існує.

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