У ДПСУ розповіли, як змінилися "розцінки" за втечу за кордон для ухилянтів

Зловмисники, які пропонують незаконний трансфер до кордону, почали діяти більш зухвало.

Через повномасштабну війну в Україні прикордонники продовжують фіксувати спроби незаконного перетину кордону чоловіками. Зокрема, для ухилянтів зросли "послуги".

Про це розповів речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в етері УП.LIVE.

За словами Демченка, спроби незаконно перетнути кордон продовжують фіксуватися щоденно.

"В різні дні кількість затриманих може бути різною, але це – десятки чоловіків щодня. Більшість – на кордоні з Румунією та Молдовою", - каже Демченко.

Він зазначив, що зловмисники, які пропонують незаконний трансфер до кордону, почали діяти більш зухвало, бо прикордонники затримують великі групи на підступах до держрубежу.

"21 червня, коли правоохоронці зупинили "кортеж" у складі 4-х мікроавтобусів разом із позашляховиком "супроводу". Таким чино організатори схеми намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість послуги коливалася від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з людини.

"Якщо раніше ці розцінки були від 3 чи 5 тисяч до 12 тисяч доларів, то під час цього затримання і фільтрації порушників, то окремим особам сума була встановлена на рівні 18,5 тисяч", - додав Демченко.

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Нагадаємо, ввечері 14 червня на Одещині прикордонники затримали вантажівку з ухилянтами. Так, у причепі виявили 41 чоловіка, які намагалися доїхати до кордону.

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