У ДПСУ розповіли, як і чому Міндіч перетнув кордон: подробиці
ДПСУ підтвердила — перетин кордону Тимуром Міндічем був законним.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) провела перевірку інформації щодо перетину кордону громадянином Тимуром Міндічем і підтвердила його законність.
Про це повідомляє ДПСУ.
За результатами перевірки встановили, що виїзд Тимура Міндіча з України відбувся відповідно до чинного законодавства. Громадянин був оформлений в одному з пунктів пропуску, маючи при собі всі необхідні документи. Це дає право на перетин державного кордону в умовах воєнного стану.
ДПСУ також зазначає, що на момент перетину кордону відносно Тимура Міндіча не діяли жодні обмеження чи заборони на виїзд з України.
«ДПСУ не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону», — зазначили в ДПСУ.
Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про реалізацію операції «Мідас». Так, було викрито масштабну корупцію в енергетиці. Йдеться про відмивання коштів і незаконне збагачення, яке організували українські високопосадовці.
Раніше 10 листопада «Українська правда» повідомила про обшуки НАБУ у Міндіча та про його втечу з України за кілька годин до слідчих дій.
НАБУ підтвердило, що бізнесмен Тимур Міндіч втік з України. Детективи бюро вже досліджують обставини втечі бізнесмена, обіцяючи повернути його на Батьківщину.