У ДПСУ розповіли про ситуацію на білоруському кордні: чи є загроза

Білоруський кордон / © УНІАН

Реклама

На білоруському напрямку поблизу українського кордону не зафіксовано скупчень військ, але увага до загрози з цієї сторони залишається високою через заплановані спільні навчання Білорусі та Росії.

Про це Андрій Демченко повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.

Він підкреслив, що, хоча наразі на території Білорусі поблизу кордону з Україною немає, для протидії можливим загрозам посилено фортифікаційні роботи по лінії кордону.

«Вкотре зазначу, що цей напрямок для нас залишається загрозливим і йому приділяється значна увага, зокрема щодо облаштування і по лінії кордону і в прикордонні — фортифікаційний напрямок, щоб українські воїни мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така повторно відбудеться з території Білорусі», — заявив речник ДПСУ.

Реклама

За словами Демченка, станом на зараз нестандартних ситуацій безпосередньо на кордоні не зафіксовано. Він також підтвердив, що на білоруському напрямку не спостерігається формування чи скупчення військ.

Речник підкреслив, що найближчим часом очікуються спільні військові навчання Білорусі та Росії. «У вересні планувалася активна фаза, і в цей час для нас загроза, звісно, зростатиме», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з Росією військові навчання «Захід-2025» на вересень 2025 року. Планується участь понад 13 тисяч військових. Маневри перенесені вглиб країни, щоб знизити напруженість. Навчання викликають занепокоєння у сусідів, зокрема в Україні, через можливу військову загрозу.

Реклама