Що сталося з супутницею італійця-путініста на кордоні: у ДПСУ розповіли подробиці

Історія з італійцем, який в автобусі вихваляв диктатора Путіна та отримав заборону на в’їзд в Україну, має продовження. Стала відома доля громадянки України, яка супроводжувала іноземця.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі «Київ 24».

У ДПСУ уточнили статус пари. Як з’ясувалося, попри спільну подорож та подарунки у вигляді вишиванки, офіційно вони не є подружжям.

За словами речника ДПСУ, після того, як італійцю на ім’я Рокко було відмовлено у пропуску на територію України через його антиукраїнську позицію, його супутниця вирішила не продовжувати подорож на Батьківщину самостійно.

«Натомість сама жінка висловила бажання не заїжджати на територію України, а повернутися разом з цим чоловіком у зворотному напрямку», — зазначив Демченко.

Демченко також відреагував на хвилю дезінформації, яка шириться соціальними мережами. Користувачі почали припускати, що українські прикордонники могли заборонити в’їзд і самій жінці через скандальну поведінку її партнера. Речник назвав такі твердження абсурдними.

«Я досить часто бачу в соціальних мережах: чи не заборонили ми українцям в’їзд в Україну? Це трішки абсурдно, бо Конституція забороняє відмовляти за будь-яких обставин українцям повернутися додому», — наголосив Демченко.

Він підкреслив, що громадянин України за будь-яких умов має беззаперечне право потрапити на територію своєї держави. Тож повернення жінки за кордон було виключно її особистим та добровільним рішенням.

Нагадаємо, раніше італієць Рокко, який їхав автобусом до України, спровокував скандал, вихваляючи Путіна та називаючи свою поїздку «подорожжю до Росії через Україну». На кордоні його зупинили співробітники ДПСУ та оформили заборону в’їзду.