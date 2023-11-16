У ДПСУ сказали, чи заявляли словацькі прикордонники про підготовку до блокування кордону

Як відомо, у випадку з Польщею відповідна інформація надходила.

Рух на кордоні зі Словаччини в напрямку нашої держави зберігається. Словацькі прикордонники не заявляли про підготовку до блокування кордону з Україною.

Про це в ефірі телемарафону сказав прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Коли польські перевізники готувалися до акції, то інформація нам надходила від польських прикордонників. Зараз інформації від наших колег зі Словаччини про те, що така акція готується або вона запланована на якийсь конкретний день, ми не маємо", – стверджує він.

До порівняння, зранку 16 листопада на кордоні Словаччини в напрямку України перебувало близько 400 вантажівок, а на кордоні Польщі:

1200 вантажівок – пункт пропуску "Ягодин";

1200 вантажівок – "Краківець" і "Рава-Руська";

1100 вантажівок – "Шегині";

близько 300 вантажівок – "Угринів", "Устилуг" та "Смільниця".

Нагадаємо, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожував заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

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