У ДПСУ відповіли, як вплине блокада кордону з Польщею на проїзд автобусів та приватних авто

До протесту також можуть доєднатися також польські фермери.

Через блокаду польських перевізників на пунктах пропуску на кордоні в чергах стоять близько 3 тисяч вантажних фур.

Чи вплинула ця ситуація на рух через кордон пасажирського транспорту і яка загалом ситуація з пасажиропотоком на кордоні, розповів в інтерв'ю Держприкордонслужби Андрій Демченко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, учасники акції протесту в Польщі пообіцяли, що не блокуватимуть рух для автобусів і легкового транспорту – їх дії націлені виключно на вантажні перевезення.

"Від 6 листопада, коли це почалося, відзначається, що інтенсивність руху автобусів і автомобілів відбувається як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд. Черги з боку України не зросли", - підкреслив він.

На сьогодні в середньому за добу кордон перетинають 75 тисяч осіб в обох напрямках – на виїзд з України і на в'їзд, з них 85% складають громадяни України.

"У вихідні середньодобовий перетин іноді може досягати і 90 тисяч, але ці показники значно менші, ніж у літній період. З тих пір ми відзначаємо поступове зниження пасажиропотоку, який влітку тримався в будні на рівні 90 тисяч осіб, у вихідні міг досягати і 120 тисяч", - зазначив голова ДПСУ.

Попри він застеріг, що на новорічно-різдвяний період прогнозується збільшення пасажиропотоку. Певного піку, як і в літній період, кількість перетинів кордону може досягти, але це не буде настільки довго, як влітку.

Страйк польських перевізників: що відомо

До страйку перевізників на кордоні Польщі з Україною планують приєднатися польські фермери, що може поставити під загрозу гуманітарну допомогу Україні та ще більше ускладнить ситуацію.

Український водій Олександр Буглак, який перевозить продукти харчування і застряг на кордоні з Польщею, розповів про поточну ситуацію.

Черги на трьох пунктах пропуску в напрямку України, які є фактично заблокованими польськими протестувальниками, зранку 18 листопада збільшилися. Загалом там перебуває близько 2800 вантажівок.

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