У Дрогобичі п'яний адвокат врізався у авто, а потім у будинок: є постраждалий

У Львівській області у місті Дрогобич місцевий адвокат Іван Якимів, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, за кермом автомобіля BMW X6 в’їхав у припаркований автомобіль, а потім врізався у стіну житлового будинку.

Про це пише ZAXID.NET.

За словами очевидців, адвокат на великій швидкості спочатку врізався у припарковане авто, а після цього, втративши керування, пошкодив стіну будинку. Внаслідок аварії постраждав 40-річний водій припаркованого автомобіля, який перебував поруч. За інформацією поліції, постраждалий дістав легкі тілесні ушкодження.

Поведінка винуватця ДТП викликала обурення. Як видно з відео очевидців, після аварії Якимів поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та чинив опір людям, які зібралися на місці події.

Іван Якимів / скриншот

У поліції повідомили, що 39-річний адвокат перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. На нього склали адміністративні матеріали за водіння у нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна (статті 130 та 124 КУпАП).

Минулі правопорушення

Це не перший випадок, коли Івана Якиміва фіксують п’яним за кермом. У жовтні 2021 року його вже затримували за кермом у стані алкогольного сп’яніння, але суддя Дрогобицького суду Руслана Курус закрила справу через "відсутність складу адміністративного правопорушення". Подібний випадок траплявся і 2014 року, коли Якимів, за його словами, "випив пляшку пива" перед тим, як сісти за кермо. Тоді суддя обмежився усним зауваженням.

Крім того, Іван Якимів фігурував у низці кримінальних справ. 2016 року його затримали за вимагання хабаря в розмірі 1 тисячі доларів, що завершилося штрафом у 20,4 тис. грн. 2023 року він став фігурантом справи про зловживання впливом – адвоката затримали на хабарі за сприяння у відстрочці від мобілізації.

Нагадаємо, у Хмельницькому водій Audi збив на пішохідному переході 30-річну матір та її 12-річну доньку.

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