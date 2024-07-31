У Дрогобичі військкоми прийшли у палату лікарні: ОТЦК прокоментував конфлікт

ТЦК прокоментував інцидент з військовозобов'язаним у лікарні в Дрогобичі. Там запевнили, що не вручали повістку, а складали протокол про відмову від ВЛК.

Учора, 30 липня, у Мережі з'явилося відео, на якому представники ТЦК та чоловік у цивільному одязі зайшли до лікарняної палати в Дрогобичі.

На відео є підпис: “ТЦК з поліцією побили, людина потрапила в лікарню, тепер прийшли в лікарню і виписують повістку в м. Дрогобич”.

Що кажуть у ТЦК

Львівський обласний ТЦК прокоментував відео з лікарні у Дрогобичі і наголосив, що насправді все було зовсім інакше.

"Отримуєш повістку. Не зʼявляєшся у ТЦК. Не проходиш ВЛК. Хамиш пораненим військовослужбовцям. Знімаєш відео і розказуєш, що тебе "побили" і все на світі "незаконно". Це – короткий сценарій, який пояснює ситуацію з громадянином, що у палаті лікарні міста Дрогобич знімає військовослужбовців і кричить на них", – пише Львівський ОТЦК.

У ТЦК розповіли свою версію подій. За їхніми словами, двоє військовослужбовців, супроводжуючи юриста, прибули в лікарню з метою складання протоколу щодо відмови громадянина проходити ВЛК.

"А не з метою "виписувати повістку", як зазначив автор відео. Так, повідомляємо, що громадянин напередодні відмовився від проходження ВЛК", – наголосили у пресслужбі.

У ТЦК уточнили, що лікарі надали дозвіл на спілкування військкомів з громадянином.

"Жодних застережень з медичних причин для комунікації з особою не було. Натомість чоловік поводився неадекватно, ігнорував будь які спроби діалогу з ним і провокував військовослужбовців на конфлікт", – зазначають у Львівському ТЦК і наголошують, що текстовий коментар до відео про те, що нібито чоловіка побили військовослужбовці ТЦК, не відповідає дійсності.

"Військовослужбовці пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині й Херсонщині. Переведені на службу в ТЦК за станом здоров’я. Після такого вислуховувати відверті образи й знущання від чоловіків у тилу – особливо складно. Тому висловлюємо вдячність нашим військовослужбовцям за проявлене терпіння і, попри провокації, поведінку чітко в рамках закону", – підсумували у Львівському ОТЦК.

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