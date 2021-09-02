У Дрогобичі знесуть аварійний будинок, під завалами якого загинули вісім людей

У Дрогобичі знесуть аварійний будинок, під завалами якого загинули вісім людей

Трагедія сталася ще два роки тому. Весь цей час будівля була під арештом.

У Дрогобичі Львівської області планують демонтувати аварійний будинок, в результаті обвалу якого загинули вісім осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Дрогобицької міськради.

В кінці серпня виповнилося два роки з дня вибуху житлового будинку на вулиці Грушевського. Тоді через обвал під'їзду під завалами загинули вісім людей, зокрема — діти. Пізніше сім'ям постраждалих на майже 41 млн гривень закупили 59 нових квартир.

“Що стосується самої аварійної будівлі — тривалий час на неї був накладений арешт, тривали слідчі дії та з’ясовували причину завалу. У червні місяці арешт зняли. Тож тепер активно шукають організацію, або фахівців, які в найближчий час розберуть будівлю. Від методу контрольованого підриву будинку відмовилися”, — розповіли в пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Нагадаємо, що під Києвом чоловіку за борги заклали вибухівку. Поряд із вхідними дверима чоловік побачив пластикове відро та з десяток паперових листівок із текстом "Миколо! Треба віддавати борги!".

Новини України: у Дрогобичі обвалилася частина аварійного будинку

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