У Дрогобичі побилися місцеві мешканці з мігрантами: що відомо (відео)

Поліція. / © Getty Images

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У Дрогобичі Львівської області увечері 12 червня стався конфлікт між мігрантами та місцевими мешканцями. Суперечка виникла після зауваження групі чоловіків через їхню поведінку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«12 червня до Дрогобицького районного відділу поліції надійшло повідомлення про конфлікт площі Ринок у Дрогобичі між групою чоловіків, серед яких є іноземці», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що причиною інциденту стала порушення громадського порядку групою осіб. Перехожі зробили їм зауваження. Втім, один із порушників, яким виявився 22-річний громадянин, поводився агресивно. Працівники поліції втрутилися і припинили протиправні дії.

«Із заявами щодо вчинення кримінальних правопорушень учасники події до поліції не зверталися та претензій один до одного не висловлювали», — наголосили правоохоронці.

Втім, стосовно одного з учасників інциденту поліцейські склали адміністративний протокол за статтею «дрібне хуліганство».

Бійка у Дрогобичі — відео

Телеграм-канал «Труха Львів» опублікував відео, зафільмоване напередодні увечері у центрі Дрогобича. У дописі зазначили, що сутичка за участі мігрантів з Індії сталася просто в центрі міста. За даними очевидців, старші чоловіки зробили компанії зауваження через гучну лайку на вулиці.

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Начебто саме з цього розпочався словесний конфлікт. Втім, він швидко переріс у бійку.

Дата публікації 12:47, 13.06.26 Кількість переглядів 34 Конфлікт із мігрантами у Дрогобичі (відео)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у яких містах через брак кадрів залучають іноземців. Зокрема, у Черкасах до асфальтування доріг у місті залучено іноземних працівників. В обласному центрі комунальні підприємства мають великий дефіцит робітничих професій. Зокрема, бракує слюсарів, ремонтників, двірників, а тому до цих робіт частіше залучають жінок.

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