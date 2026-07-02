У дронах і ракетах РФ використовує близько 35 тисяч іноземних компонентів: експерт зробив емоційну заяву

Ракети

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Під час масованої нічної атаки 2 липня Росія застосувала проти України сотні дронів і десятки ракет, які містили близько 35 тисяч іноземних електронних компонентів. Йдеться переважно про продукцію подвійного або цивільного призначення, виготовлену відомими світовими компаніями.

Про це написав експерт Офісу президента України Владислав Власюк.

Зокрема, йдеться про Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba, Raspberry, китайські компанії тощо.

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Такі комплектувальні, за словами експерта, через мережі посередників потрапляють до російського військово-промислового комплексу, де їх використовують для виробництва ракет і безпілотників. Попри дію санкцій та експортного контролю Росія все ще знаходить способи отримувати критично важливі деталі.

«Саме тому щоразу дивує, коли окремі виробники й уряди досі не реагують достатньо рішуче. Ми даємо всю необхідну інформацію. Якщо десятки тисяч ваших компонентів регулярно знаходять у російських ракетах і дронах, цього вже достатньо, щоб переглянути систему контролю, дистрибуції та роботи з ризиковими клієнтами», — пише він.

Попри позитивний ефект санкцій та експортного контролю, через які РФ уже втратила доступ до частини необхідних комплектувальних, чинних обмежень наразі недостатньо.

Експерт наголошує: доки російська оборонна промисловість має можливість отримувати за кордоном тисячі критично важливих компонентів, вона зберігатиме спроможність виробляти ракети й безпілотники, які використовує для регулярних атак на українські міста.

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Нагадаємо, авіаексперт Валерій Романенко вважає, що Росія змінила тактику ударів, оскільки її ракетний потенціал слабшає. Так, окупанти дедалі частіше б’ють по житлових кварталах, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних і посіяти страх. За його словами, головною ціллю російських масованих атак залишається Київ. Кремль переконаний, що удари по столиці можуть вплинути на ситуацію в Україні, тому концентрує основні зусилля саме на ній. Романенко зазначив, що аналіз останніх масованих обстрілів не свідчить про накопичення Росією значних запасів ракет. Натомість ворог намагається компенсувати це зміною тактики та ударами по житловій забудові.

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