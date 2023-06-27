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У дружини Медведчука заарештували земельну ділянку та спортивну базу на Київщині: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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© Прокуратура Київської області
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Вартість цього майна Оксани Марченко становить понад 303 млн грн.

Прокуратура ініціювала передачу в управління АРМА  (Агентство з розшуку та менеджменту активів)  майна дружини лідера забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксани Марченко вартістю понад 303 млн грн.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За клопотанням Бориспільської окружної прокуратури Бориспільським міськрайонним судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та цілісний майновий комплекс - базу мисливства та спортивно - любительської ловлі площею 3021 кв. метра.

"Вартість зазначеного майна становить понад 303 мільйони гривень. Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна", - зазначили у прокуратурі.

Йдеться про земельні ділянки з майновим комплексом, які перебувають у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата - лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Оксана Марченко, а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача Олександр Клименко. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

Збідніла на мільярд гривень: суд заарештував майно дружини Медведчука

Збідніла на мільярд гривень: суд заарештував майно дружини Медведчука

Нагадаємо, за даними СБУ, Віктор Медведчук працював пліч-о-пліч з п'ятою службою ФСБ РФ.

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Дата публікації
Перегляди
1299
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