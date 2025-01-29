У Дружківці Червоний Хрест видаватиме громадянам гуманітарну допомогу у вигляді "Coca-Cola"

У Дружківці Донецької області триває запис на отримання гуманітарної допомоги у вигляді напоїв “Coca-Cola”.

Про це повідомила Дружківська міська організація Товариства Червоного Хреста України в Telegram.

Допомога доступна для низки вразливих категорій громадян, які ще не отримували гуманітарної допомоги від Червоного Хреста в Дружківці у 2024 році. До списку отримувачів входять: люди з інвалідністю, безробітні з 2022-2025 року, люди похилого віку (65+), внутрішньо переміщені особи (ВПО), самотні батьки, багатодітні родини, а також особи, у яких зруйноване або пошкоджене житло.

Для отримання допомоги необхідно надати оригінали документів: паспорт громадянина України, ІПН, документ, що підтверджує належність до однієї з категорій, та свідоцтво про народження дітей (якщо є).

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