У Дружківці чоловік порізав ножем працівників "Донецькоблгазу" та підпалив свій будинок

Двом з них завдав поранення у грудну клітину та підборіддя.

У Дружківці Донецької області до лікарні з ножовими пораненнями потрапили двоє газівників. На них напав споживач, коли вони складали на нього протокол через несанкціоноване підключення до газопостачання..

Про це повідомляють на сайті "Донецькоблгаз".

Інцидент стався на вулиці Київська у Дружківці. Працівники газового господарства приїхали до вказаного абонента, щоб перевірити газове обладнання.

"Споживач саме був вдома і пустив співробітників. Але коли вони виявили наявність несанкціонованого прихованого газопроводу та почали складати про це відповідні документи, дружківчанин схопив ніж та кинувся з ним на співробітників "Донецькоблгаз". Двом з них завдав поранення у грудну клітку та підборіддя. Ще одному нападник ножем зіпсував одяг", - повідомляють у компанії.

Постраждалі викликали на місце події медиків, правоохоронців та рятувальників, оскільки нападник після атаки на працівників облгазу намагався спалити власний будинок.

Агресивного дружківчанина затримали. За фактами завдання тілесних ушкоджень працівникам облгазу поліція проводить перевірку.

Нагадаємо, що Запоріжжі до лікарні доправили комунальника, якого поранили ножем під час виконання службових обов'язків.

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