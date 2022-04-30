У ДСНС дали поради, які можуть врятувати життя під час відвідування цвинтарів та вшанування пам’яті померлих

У ДСНС дали поради, які можуть врятувати життя під час відвідування цвинтарів та вшанування пам’яті померлих

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування кладовищ для вшанування пам’яті померлих родичів та близьких.

Надзвичайники наголошують, що сьогодні Росія намагається нищити українське мирне населення, тому кожному слід дбати про власну безпеку.

Про це ДСНС повідомляє у своєму Фейсбуці.

"Пам’ятати про своїх близьких, котрих вже немає з нами, святий обов’язок кожного! Але сьогодні, коли росія йде на все, аби збільшити кількість загиблих серед цивільного населення, варто подбати про безпеку живих! Залиштеся вдома, запаліть свічку, помоліться за душі померлих і ваші молитви буде почуто", — наголосили в ДСНС.

Служба порятунку застерігає:

пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії (можуть залишатися снаряди, що не розірвалися, розтяжки тощо);

не створюйте скупчення на цвинтарях або в храмах;

не влаштовуйте на кладовищі застілля, не вживайте алкогольні напої, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;

будьте уважними та не втрачайте пильність;

слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті, щоб володіти інформацією про безпекову ситуацію у вашому місті, селищі чи селі;

дотримуйтеся правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;

слідкуйте за своїми дітьми, говоріть з ними про небезпеки сьогодення та навчайте життєвонеобхідним правилам;

у випадку пожежі чи виявлення вибухонебезпечних предметів - телефонуйте за номером 101!

Нагадаємо, у Тростянці ворог найбільше замінував кладовища: у місті вже знешкоджено понад 3 тисячі пасток.

Великдень в умовах війни: ДСНС закликає християн бути пильними та обережними

Читайте також: