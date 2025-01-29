У ДСНС опублікували фото наслідків удару по Миколаєву

Увечері, 28 січня у Миколаєві пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.

У ДСНС опублікували фото наслідків удару.

Рятувальники повідомили, що було завдано удару по одному із підприємств харчової промисловості обласного центру.

"Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства", - йдеться у повідомленні.

Крім того, У ДСНС заявили, що на місці працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби.

Ракетний удар по Миколаєву / Фото: ДСНС

Ракетний удар по Миколаєву / Фото: ДСНС

Ракетний удар по Миколаєву / Фото: ДСНС

Ракетний удар по Миколаєву / Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що за останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї.

Ми раніше інформували, що у Запорізькій області, в селищі Степногірськ, російські війська здійснили обстріл, внаслідок чого постраждали 4 людини.

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