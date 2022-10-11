У ДСНС озвучили втрати та масштаби руйнувань в Україні в результаті масованої ракетної атаки РФ 10 жовтня

РФ завдала ударів по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 регіонах України.

В результаті масштабної атаки РФ в Україні руйнуваь зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. На місцях "прильотів" виникло понад 30 пожеж, які ліквідували рятувальники.

Оновлені дані щодо руйнувань та людських втрат в результаті ракетних обстрілів 10 жовтня, оприлюднили в ДСНС України.

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За інформацією рятувальників, залишається знеструмленим 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

"ДСНС для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури. За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.

ДСНС України

Пожежі на місці "прильотів" гасили понад тисячу рятувальників та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по містах України. За кілька годин окупанти випустили 83 ракети, 43 з них вдалося збити протиповітряній обороні. . Є влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 регіонах УКкраїни та Києві.

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