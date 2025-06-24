У ДСНС пояснили, чому правило "двох стін" більше не рятує під час атак та як діяти

Ракетна небезпека / © ТСН.ua

Реклама

Протягом перших років повномасштабного вторгнення в Україну однією з базових рекомендацій для цивільного населення було так зване «правило двох стін». Воно передбачало, що під час повітряної тривоги слід ховатися у приміщенні, віддаленому від зовнішніх стін та вікон мінімум на дві капітальні перегородки.

Про це пише РБК-Україна.

Такий підхід дозволяв уникнути уламків і зменшити ризик травмування при вибуховій хвилі. Проте сьогодні експерти одностайно стверджують: це правило більше не гарантує безпеки.

Реклама

Нові загрози — нова реальність

Зміни в характері бойових дій та поява новітнього озброєння з високою точністю ураження значно знизили ефективність старих порад. Сучасна зброя, включно з ударними дронами-камікадзе, касетними боєприпасами та авіаційними ракетами, має потужність, здатну зруйнувати не лише кілька стін, а й цілі під’їзди багатоповерхівок.

За словами представника ДСНС Києва Павла Петрова, раніше правило «двох стін» справді могло врятувати життя — особливо при артилерійських обстрілах чи ракетах з відносно неточним наведенням. Але зараз ситуація кардинально змінилася.

«Ми стикаємося з високоточним озброєнням. Ударні безпілотники не просто з’являються частіше, вони оснащені потужними бойовими частинами. Під час прямого влучання 'шахеда' в будинок приміщення може вигоріти за кілька хвилин, а температура настільки висока, що пожежу важко загасити», — зазначив Петров.

Панельні будинки — зона особливого ризику

Тип конструкції будівлі відіграє ключову роль у шансах вижити під час атаки. Найбільш вразливими вважаються панельні будинки — при ракетному ударі вони буквально «складаються», немов картковий будиночок, миттєво поглинаючи все, що всередині. Монолітні конструкції є стійкішими, але навіть вони не дають повної гарантії безпеки при прямому влучанні.

Реклама

У випадках обстрілів житлових кварталів часто фіксуються обвали цілих секцій будинків — з коридорами, ваннами і навіть підвалами. Поширеним є й варіант, коли касетні боєприпаси падають на велику територію одночасно, і жодні «дві стіни» не рятують, якщо влучання відбувається прямо у дах.

Ховатись у ванній — хибна стратегія

Пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий застерігає: перебування у квартирі, навіть далеко від вікон, вже не можна вважати безпечним варіантом.

«Після обстрілу в Солом’янському районі Києва ми побачили, що ціле крило багатоповерхівки просто зруйноване. При такій силі удару не рятує ні ванна, ні коридор, ні підвал — усе опиняється під завалами», — наголошує Хорунжий.

Під час атаки можливі й вторинні небезпеки — пожежі, отруєння чадним газом, обвали конструкцій, уламки. Якщо ви перебуваєте у «глухому» приміщенні без вікон і вентиляції, ризик загинути від задимлення чи перекриття виходу значно зростає.

Реклама

Що робити замість «двох стін»

Фахівці з надзвичайних ситуацій рекомендують заздалегідь продумати безпечний маршрут до найближчого укриття. Найкращими варіантами є:

Спеціальні укриття — бомбосховища, захисні споруди.

Підземні паркінги, переходи, метро — об’єкти подвійного призначення.

Внутрішні сходові клітини — особливо в монолітних або новобудовах.

Також варто зібрати «тривожну валізку», до якої входять документи, питна вода, ліки, їжа тривалого зберігання та інші речі першої необхідності.

Поза містом — теж варіант

Якщо сигнал тривоги застає вас на відкритій місцевості, інструктори з тактичної медицини радять негайно лягти на землю. Це в рази знижує шанси бути ураженим уламками. Ще краще — сховатися в природні заглиблення, яри, канави або за бетонні конструкції. Навіть парк чи ліс може бути безпечнішим, ніж квартира у багатоповерхівці.

«Коли лягаєш на землю, ймовірність поранення уламками зменшується до 10%. Стоячи — це майже 100%», — каже інструктор Ігор Молодан.

Реклама

В умовах нової, високотехнологічної війни, старі поради втрачають актуальність. Надія на «дві стіни» може стати фатальною. Вчасний перехід в укриття — це не перестрахування, а реальна можливість зберегти життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі побутова суперечка між двома людьми в бомбосховищі завершилася вбивством. 47-річна жінка смертельно поранила 42-річного безхатька, завдавши йому удар ножем у живіт.