У ДСНС показали наслідки атаки на цивільну лікарню на Харківщині

Тривають рятувальні роботи.
У ДСНС показали наслідки удару по Харківській області: 4 людини постраждалого під час ворожого обстрілу по цивільній лікарні.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
Зокрема, учора вечері в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.
Також, співробітниками ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги проведено евакуацію 38 людей, з яких 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу.
Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники.
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