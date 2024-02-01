У ДСНС показали наслідки атаки на цивільну лікарню на Харківщині

У ДСНС показали наслідки удару по Харківській області: 4 людини постраждалого під час ворожого обстрілу по цивільній лікарні.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, учора вечері в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.

Також, співробітниками ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги проведено евакуацію 38 людей, з яких 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники.

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