У ДСНС показали наслідки удару авіабомби біля супермаркету в Шевченківському районі Харкова (фото)

За попередніми даними всього постраждало 13 людей.

Російські загарбники завдали удару по Харкову та передмістю, в результаті чого є постраждалі.

Про це інформує ДСНС.

У повідомленні вказується, що одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова.

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти", - повідомили ДСНС.

За попередніми даними всього постраждало 13 людей, однак остаточна інформація наразі уточнюється.

Наслідки удару по Харкову / Фото: ДСНС

Наслідки удару по Харкову / Фото: ДСНС

Наслідки удару по Харкову / Фото: ДСНС

Наслідки удару по Харкову / Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники напередодні ввечері здійснили чергову терористичну атаку на Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що російським ударом зруйновано багатоповерхівку на Харківщині.

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