У ДСНС показали наслідки удару авіабомби біля супермаркету в Шевченківському районі Харкова (фото)

За попередніми даними всього постраждало 13 людей.
Російські загарбники завдали удару по Харкову та передмістю, в результаті чого є постраждалі.
Про це інформує ДСНС.
У повідомленні вказується, що одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова.
"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти", - повідомили ДСНС.
За попередніми даними всього постраждало 13 людей, однак остаточна інформація наразі уточнюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники напередодні ввечері здійснили чергову терористичну атаку на Харків.
Крім того, ми раніше інформували, що російським ударом зруйновано багатоповерхівку на Харківщині.
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