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У ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)

У ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)

Наслідок обстрілу Харкова / Фото: t.me/dsns_telegram

Всього постраждало 18 людей.

Внаслідок російського терористичного обстрілу центра Харкова постраждали 10 людей, з них одна дитина.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

"Харків. 18 людей, з них 1 дитина, постраждали внаслідок ракетного удару по житловому сектору. Окрім цього, зазнали часткового руйнування офісні будівлі та житлові будинки. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у повідомленні вказується, що також було завдано авіаудару по Центрального парку культури та відпочинку. Інформація про пошкодження об’єктів та постраждалих не надходила.

Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби.

Наслідок обстрілу Харкова / © t.me/dsns_telegram
Наслідок обстрілу Харкова / Фото: t.me/dsns_telegram
Наслідок обстрілу Харкова / © t.me/dsns_telegram
Наслідок обстрілу Харкова / Фото: t.me/dsns_telegram
Наслідок обстрілу Харкова / © t.me/dsns_telegram
Наслідок обстрілу Харкова / Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у прокуратурі показали момент влучання по будівельному гіпермаркету у Харкові.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили по парку у Харкові, що відомо про постраждалих.

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