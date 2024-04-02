У ДСНС показали наслідки удару РФ по Дніпру (фото)

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки поранення дістали 13 людей, з яких 5 – діти. Зазнали руйнування дитячий садочок, коледж та підприємство.

Про це повідомили у ДСНС України.

Наслідки удару РФ по Дніпру

Деталі

Як зазначається, на території підприємства сталася пожежа площею 150 м. кв, яку вже загасили рятувальники.

Наслідки удару РФ по Дніпру

"Поранення отримали 5 дітей віком від 14 до 17 років, 4 із яких госпіталізовано. Також серед поранених 8 дорослих", – деталізували у відомстві.

На місці працюють психологи ДСНС. Вони надають необхідну допомогу людям.

"До ліквідації наслідків залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки Головного управління", – додали у ДСНС.

Наслідки удару РФ по Дніпру

Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, ворог завдав ракетного удару по Дніпру. На жаль, є постраждалі.

Читайте також: