У ДСНС повідомили нові деталі трагедії в Броварах: впав гвинтокрил ЕС-225

Загинуло 18 людей, з них три дитини.

Гвинтокрил Державної служби з надзвичайних ситуацій ЕС-225 (бортовий номер 54) впав о 8:20 у місті Бровари на Київщині. Він пошкодив дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкових автомобілі.

Унаслідок падіння спалахнула пожежа у дошкільному навчальному закладі, повідомили в ДСНС.

На борту перебувало дев'ять людей: шість осіб оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також три члена екіпажу ДСНС.

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Внаслідок трагедії станом на 12:00 загинуло 18 людей, з них три дитини. Було травмовано 25 осіб, серед них 10 дітей. Постраждалих госпіталізували до лікарень.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 одиниць техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про авіакатастрофу в Броварах. Серед жертв керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Загинули два пілоти: є постраждалі діти: - у Броварах впав гвинтокрил

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