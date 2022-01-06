У ДСНС пояснили, як безпечно сходити на службу до церви на Різдво

У ДСНС пояснили, як безпечно сходити на службу до церви на Різдво

Також українців просять не залишати свічки без нагляду удома та стежити за справністю вогників на ялинках.

Українців під час різдвяних служб у церквах закликають рятувальники обережно поводитися зі свічками, а також дотримуватися соціальної дистанції у зв'язку з пандемією.

Про це заявив т. в.о. директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін на брифінгу.

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За його словами, наразі дуже багато людей будуть йти святкувати до церков, а це - ті "культові споруди, які мають певний пожежобезпечний ризик". Чекригін пояснив, що багато церков є дерев‘яними, водночас усередині може перебувати значна кількість вірян. Він зауважив, що від свічки, зокрема, може зайнятися одяг чи волосся людей.

"Там будуть всі користуватися відкритим вогнем: підпалювати свічки і ставити їх. Тому я дуже попрошу всіх священнослужителів провести додаткові інструктажі зі своїм духовенством, перевірити справність пожежної сигналізації… перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння, вогнегасники", - сказав Чекригін.

Крім того, він закликав духовенство упевнитися, що шляхи евакуації в церквах вільні і ними, у разі потреби, віряни зможуть скористатися.

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"А до громадян нашої країни я хочу звернутися: під час перебування у церкві і користування свічками, щоб вони дотримувалися дистанції. Тим паче, зараз у нас є певні карантинні обмеження, і ці 1,5 метри будуть якраз в нагоді", - закликав він.

Чекригін також закликав не залишати свічки без нагляду удома та стежити за справністю електрообладнання на ялинках.

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