У ДСНС розповіли подробиці атаки ворожих БпЛА на Київ (фото)

У двох районах столиці зафіксовані руйнування.

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на столицю у та Дарницькому району є руйнування.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

У Соломʼянському районі внаслідок ворожого обстрілу виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку.

Займання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24-26 поверхах та ще у трьох — вибиті вікна.

У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку.

Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

На місцях подій працює 10 одиниць техніки, а також 43 рятувальники ДСНС.

Наслідки атаки БпЛА на Київ / Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки атаки БпЛА на Київ / Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві увечері 21 грудня під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів, КМДА повідомляла про роботу ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти почали атакувати Україну "шахедами" нового зразка.

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