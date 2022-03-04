У ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів

У ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів

Радіаційний фон перебуває в нормі.

Уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

"Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок). Радіаційний та протипожежний стан на АЕС в межах норми. За територією АЕС в навчально-тренувальному корпусі виникло загорання. Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", - повідомили в ДСНС.

Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що таки на місце ніби пропустили пожежників.

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У пресслужбі ЗАЕС повідомили, ніби російські окупанти потрапили і в перший блок атомної станції. Наскільки це відповідає дійсності, поки невідомо.

Варто зазначити, що АЕС має потужний захист від зовнішніх впливів, проте в разі загострення обстрілів можлива катастрофа.

"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів масштабніше за Чорнобиль! Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!", - написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережах англійською мовою написав: "Зараз! Росія обстрілює атомну електростанцію в Україні" й розмістив відео обстрілу території ЗАЕС.