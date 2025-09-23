- Дата публікації
У ДТЕК показали, як адаптують робочий простір на промислових підприємствах для потреб ветеранів з інвалідністю
В компанії ДТЕК показали, як вперше в Україні адаптували надземну поверхню шахти для роботи ветеранів з інвалідністю.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Ми – Україна» про одне з вуглевидобувних підприємств компанії на Дніпропетровщині.
Зазначається, лише на це підприємство після служби повернулося вже 58 ветеранів. Серед них є й ті, хто внаслідок війни дістав інвалідність. Дехто, як і до служби, якщо дозволяє здоров’я, працює за фахом. Дехто, після важких поранень опановує нові спеціальності.
В компанії підкреслили, що для ветеранів є можливість перенавчитись на нову професію для роботи на поверхні. Тому для їхніх потреб на підприємстві переобладнали робочий простір та побутові приміщення.
Зокрема, у визначених місцях змонтували поручні, адаптували вбиральні, душові, встановили зручні вказівники, контрастні стрічки в зонах, де потрібна підвищена увага, та реалізували інші облаштування.
Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.