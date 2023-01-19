У ДТЕК розповіли, чи відключатимуть світло у домівках за скаргами мешканців інших будинків

У компанії зазначили, що більшість відключень відбуваються дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

Компанія ДТЕК не відключатиме світло в будинках за скаргами інших мешканців, як про це повідомляли деякі ЗМІ.

Про це заявила пресслужба компанії.

"Компанія не проводить жодних відключень "за скаргами" у будь-якому з регіонів, де працюють "ДТЕК Мережі", - йдеться у повідомленні.

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В компанії зазначили, що більшість відключень відбуваються дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

За можливості, бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб у ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі.

"Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей, закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч", - зазначила прес-служба.

Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців.

Раніше голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявляв, що компанія ДТЕК розглядає можливість створення спеціальних аварійних бригад, які на скарги громадян будуть вимикати будинки, в яких є світло.

Нагадаэмо, 14 січня Росія завдала масованого удару по Україні. Влучання в енергетичні об’єкти зафіксовані у п’яти областях – Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській.

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