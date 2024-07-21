У ДТЕК розповіли, як Україна може найшвидше подолати дефіцит електроенергії

Україна у найближчі роки може наростити виробництво електроенергії на 4-5 ГВт.

Україні потрібно прискореними темпами нарощувати будівництво нових вітрових електростанцій (ВЕС), що допоможе зменшити дефіцит потужності в енергосистемі, який виник через обстріли енергетики з боку загарбників.

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Про це заявив гендиректор енергокомпанії ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев, інформує РБК-Україна.

"У найближчій і середньостроковій перспективах найкраще підхопити втрачене може вітрова генерація", - заявив Селищев.

Він зазначив, що повноцінну ВЕС можна збудувати за один рік. За даними Української вітроенергетичної асоціації, у найближчі роки в Україні можна побудувати 4-5 ГВт.

Крім того, Селищев заявив, що владі необхідно зробити кроки, які полегшать іноземним інвесторам будівництво АЕС в Україні. Зокрема він вказав на необхідність створити механізм корпоративного PPA (довгострокові договори купівлі та продажу "зеленої" електроенергії приватними компаніями).

"Виробники електрики з ВДЕ не можуть залучати міжнародні гроші, тому що немає гарантованої ціни продажу електроенергії на тривалий період, умовно – на десять років. Набагато легше це робити, коли банки бачать, що проєкт ВДЕ після введення в експлуатацію буде певний період мати визначену дохідність за контрактом", - сказав топ-менеджер.

Крім того, за його словами, необхідно запровадити механізми страхування інвестицій.

"Держава запустила механізм страхування з обмеженими сумами — до 200 млн грн для нових проєктів. Однак вирішення питання дефіциту енергетичних потужностей потребує більших лімітів, бо вкладати маємо мільярди", - додав Селищев.

Він додав, що держава повинна вирішити проблему з боргами перед виробниками зеленої електроенергії, оскільки саме ці інвестори будуть зацікавлені у будівництві вітрових електростанцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала трансформаторні підстанції ДТЕК у Києві.

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