У ДТЕК розповіли, як враховується соціальна справедливість під час відключення світла

У компанії ДТЕК створили регіональні електромережі та створили спеціальну програму, яка допомагає дотримуватись соціальної справедливості при застосуванні відключень.

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Про це заявив директор ДТЕК Київської регіональної електромережі Віталій Шайда, інформує РБК-Україна.

Він заявив, що для того, щоб дотримуватись рівномірних відключень по всій країні — у всіх областях мають бути однакові графіки.

"Ми розробили програмний продукт, який автоматизує розподіл електроенергії між усіма клієнтами рівномірно. Завдяки цьому минулий тиждень всі клієнти в Київській області відключались рівномірно", - зазначив директор ОСР Київської області.

Він зазначив, що команда фахівців постійно працює над тим, щоб вдосконалювати графік відключень, щоб вони були ефективними та справедливими наскільки це можливо в умовах постійного дефіциту генерації.

Гайда заявив, що для всіх областей мають діяти однакові графіки, а споживання критичної інфраструктури не перевищувати 25%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гендиректор Yasno озвучив прогноз щодо відключень світла взимку.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні змінять графіки, де і коли не відключатимуть світло.

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