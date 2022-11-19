У ДТЕК спростували заклик щодо виїзду цивільних з України заради економії електрики

В інтерв’ю британським журналістам Максим Тімченко чітко зазначив: "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати".

У ДТЕК спростували інформацію, що нібито гендиректор компанії Максим Тімченко закликав цивільних виїхати з України, аби зекономити електроенергію. У компанії наголосили, що на сьогодні немає потреби залишати нашу державу.

Офіційне спростування опублікували на сайті ДТЕК, опублікувавши фрагмент відео із інтерв'ю BBC.

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У ДТЕК запевняють, що в інтерв’ю британським журналістам Максим Тімченко чітко зазначив: "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати". Крім цього, як повідомляють, Тімченко зазначив, що вони разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно.

"ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі, за допомогою стабілізаційних відключень", - сказано у заяві ДТЕК.

Масовані атаки Росії по енергосистемі України

15 листопада Росія здійснили масовану ракетну атаку по містам України, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури. Після атак почали застосовувати позапланові графіки відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми. Найбільше постраждав центр та захід України.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що повне відключення електроенергії в Києві можливе, проте не триватиме надто довго.

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