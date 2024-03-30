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У ДТП на Чернігівщині загинув 23-річний водій: врізався у непрацюючий блокпост

У ДТП на Чернігівщині загинув 23-річний водій: врізався у непрацюючий блокпост

На місці аварії / Фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Молодик не впорався з керуванням.

У Чернігівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув водій автівки.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та зіткнувся зі спорудою непрацюючого блокпоста. Від отриманих травм він загинув на місці. 

Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо в Одеській області водій наїхав на припарковану вантажівку - є жертви.

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