У ДТП на Херсонщині загинув "свободівець" Едуард Жмутський з дружиною та молодшою донькою

Старша донька у вкрай тяжкому стані шпиталізована, зараз перебуває в комі.

У ДТП на Херсонщині загинув "свободівець" Едуар Жмутський з дружиною Мариною та молодшою донькою Златою.

Страшна трагедія сталася у вівторок, 8 червня, у Херсонській області на трасі М-14.

Про це повідомив голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок.

За даними Тягнибока, старша донька Аліна у вкрай тяжкому стані шпиталізована, зараз перебуває в комі.

"Едуард був заступником голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода", Марина — керівником обласного осередку Об'єднання українок "Яворина" та депутатом Новгородківської селищної ради від "Свободи". Їхня молодша донечка Злата цьогоріч мала йти до першого класу, старша Аліна — саме закінчила школу... Щирі співчуття родині і близьким. Молимось за здоров‘я Аліни", - написав голова "Свободи" у Facebook.

Нагадаємо, у Херсонській області у Скадовську суд виніс вирок у справі про резонансне ДТП на херсонській трасі. У зіткненні легковика і мікроавтобуса загинула четверо людей, троє з яких були дітьми. Винною визнали 45-річну жінку, яка була за кермом Volkswagen Golf.

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