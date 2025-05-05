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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
2 хв

У ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК — подробиці (фото)

В поліцейській автівці, що потрапила в аварію, перебувало четверо людей, серед яких один цивільний.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК — подробиці (фото)

На Полтавщині сталася масштабна ДТП / © autotheme.info

На Полтавщині, на трасі Кременчук-Полтава, сталося лобове зіткнення автівок — масштабна ДТП. В аварії загинув 23-річний поліцейський Анатолій Ілляшенко та 36-річний сержант Віктор Боровко.

Про це повідомляє патрульна поліція Полтавщини та Полтавський обласний ТЦК.

Анатолій Ілляшенко служив у правоохоронних органах з березня цього року. У нього залишились батьки, які більше не дочекаються його вдома.

23-річний поліцейський Анатолій Ілляшенко

23-річний поліцейський Анатолій Ілляшенко

Колеги відкукуються про Анатолія, як про щирого, доброго, відданого своїй справі.

«Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти», — кажуть вони.

Другий загиблий — Віктор Боровко, працівник ТЦК

Другий загиблий — Віктор Боровко, працівник ТЦК

За даними Полтавського обласного ТЦК та СП, другий загиблий — Віктор Боровко.

«Він ще у 2015 році підписав контракт із ЗСУ, брав участь в АТО у лавах 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. У 2022 році він повернувся до 25 бригади. Брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після важкої контузії його перевели до Полтавського районного ТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Анатолій та Віктор загинули під час виконання своїх службових обов’язків. Місцеві ЗМІ інформують, що в поліцейському автомобілі, який потрапив в аварію, перебувало четверо людей, серед яких один цивільний.

Внаслідок інциденту сталося лобове зіткнення між поліцейським автомобілем і легковиком. За попередніми даними, цивільна особа та ще один патрульний отримали травми.

Нагадаємо, у ДТП також трагічно загинув відомий український композитор Андрій Гураль.

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Дата публікації
Кількість переглядів
401
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