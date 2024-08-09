У ДТП на Рівненщині постраждали 10 людей, серед них – 4 дітей: деталі моторошної аварії

Травм зазнали шестеро дорослих та четверо дітей – від одного до 15-ти років.

На Рівненщині внаслідок ДТП травмувалися десятеро людей, серед них – четверо дітей.

Про це пише поліція Рівненської області.

Інцидент стався, 8 серпня на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" у Вараському районі.

Унаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Taurang та Mitsubishi Pagero sport травм зазнали шестеро дорослих віком від 18-ти до 60-ти років та четверо дітей – від одного до 15-ти років.

Потерпілих доправили до лікарні, їхній стан оцінюють медики.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Стаття передбачає штраф від 51 до 85 тисяч гривень, або виправні роботи до двох років, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати автомобілем до трьох років.

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Нагадаємо, що 6 липня на Рівненщині у страшній ДТП загинуло 14 людей, зокрема 6-річна дитина. Водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне-Хмельницький". У ДТП зокрема, загинув військовий, який приїхав з фронту у відпустку, разом з дружиною та дитиною.

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