У ДТП з маршруткою в Одеській області потерпіло шестеро людей: медики розповіли про стан потерпілих

Пацієнти перебувають у стані середньої важкості.
Шестеро людей постраждали в аварії, яка напередодні сталася на трасі Одеса-Миколаїв.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 28 грудня.
В Одеській області маршрутка виїхала на зустрічну смугу і там зіткнулася з легковиком. В рейсовому автобусі було 11 пасажирів. Четверо, зокрема й дитина, травмувалися. Їх ушпиталили до медзакладів. У лікарні опинилися і водії обох транспортних засобів. Усі пацієнти в стані середньої важкості з черепно-мозковими травмами та переломами, кажуть лікарі.
Відомо, що ДТП сталася на слизькій дорозі, бо на шляхах довкола Одеси сильна ожеледиця.
Як повідомлялося, яка відповідальність передбачена для винуватців аварій за участю маршруток, в яких щороку гинуть та калічаться українці, та як завершуються у судах справи про такі ДТП - читайте за посиланням.
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