У ДТП з маршруткою в Одеській області потерпіло шестеро людей: медики розповіли про стан потерпілих

У ДТП з маршруткою в Одеській області потерпіло шестеро людей: медики розповіли про стан потерпілих

Пацієнти перебувають у стані середньої важкості.

Шестеро людей постраждали в аварії, яка напередодні сталася на трасі Одеса-Миколаїв.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 28 грудня.

В Одеській області маршрутка виїхала на зустрічну смугу і там зіткнулася з легковиком. В рейсовому автобусі було 11 пасажирів. Четверо, зокрема й дитина, травмувалися. Їх ушпиталили до медзакладів. У лікарні опинилися і водії обох транспортних засобів. Усі пацієнти в стані середньої важкості з черепно-мозковими травмами та переломами, кажуть лікарі.

Відомо, що ДТП сталася на слизькій дорозі, бо на шляхах довкола Одеси сильна ожеледиця.

ДТП на трасі "Одеса –Миколаїв": маршрутка в лобову зіткнулася з легковиком

Як повідомлялося, яка відповідальність передбачена для винуватців аварій за участю маршруток, в яких щороку гинуть та калічаться українці, та як завершуються у судах справи про такі ДТП - читайте за посиланням.

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