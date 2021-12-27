У ДТП з мікроавтобусом на трасі Одеса-Миколаїв постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина

У ДТП з мікроавтобусом на трасі Одеса-Миколаїв постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина

У момент зіткнення в салоні рейсового мікроавтобуса перебували одинадцятеро людей.

В Одеській області увечері в неділю, 26 грудня, внаслідок зіткнення рейсового мікроавтобуса Mercedes із легквим автомобілем BMW постраждали п'ятеро людей, зокрема неповнолітній.

Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент стався близько 20:30 на 234 км траси Одеса-Миколаїв, коли водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смуху руху, де зіткнувся з BMW.

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За даними правоохоронців, в момент аварії в салоні Mercedes перебували одинадцятеро пасажирів. "Наразі до лікарні доставили п’ятьох людей: обох кермувальників та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній", - йдеться у повідомленні.

Обставини ДТП з'ясовуватиме слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод Слідчого управління ГУНП в Одеській області. "Вирішується питання про її правову кваліфікацію", - додали поліціянти.

Яка відповідальність передбачена для винуватців аварій за участю маршруток, в яких щороку гинуть та калічаться українці, та як завершуються у судах справи про такі ДТП - читайте за посиланням.

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