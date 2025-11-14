ТСН у соціальних мережах

У ДТП загинув відомий правозахисник з Луганщини Павло Лисянський: що про нього відомо

Автокатастрофа забрала життя лауреата міжнародної премії Павла Лисянського.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Павло Лисянський

Павло Лисянський / © Facebook

Відомий український правозахисник, доктор філософії з політичних наук та один із засновників «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський трагічно загинув у ніч на 14 листопада внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Про смерть Лисянського повідомили його колеги, зокрема адвокатка Віра Ястребова та Інститут стратегічних досліджень та безпеки, директором якого він був, на своїх сторінках у Facebook.

«Біль. Втрата і горе. Я обовʼязково напишу, але не зараз», — написала Віра Ястребова.

Що відомо про Павла Лисянського

За інформацією Інституту стратегічних досліджень та безпеки, Павло Лисянський — доктор філософії з політичних наук, докторант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доцент кафедри політичних наук Національного університету «Одеська юридична академія», директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник, лауреат міжнародної премії у сфері захисту прав людини, дослідник зовнішньо інспірованого сепаратизму, Майстер спорту, співавтор книги «Takeover».

«Він уособлював собою українській Донбас та все робив, що показати дії окупантів. Але навіть це — лише частина правди про нього», — написали представники інституту.

Як повідомляє рух «Чесно» Павло Лисянський народився 1987 року в Антрациті, Луганська область, був впливовою фігурою в українській правозахисній сфері та політології. Був одним із засновників та керівників «Східної правозахисної групи». Його діяльність була зосереджена на дослідженні зовнішньо інспірованого сепаратизму та захисті прав людини.

Лауреат міжнародної премії у сфері захисту прав людини, а також лауреат престижної Німецько-Французької премії за захист прав людини і верховенства права. З 2018 року обіймав посаду Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Луганській і Донецькій областях, з якої був відсторонений у 2020 році.

Нагадаємо, президент України присвоїв звання «Герой України» голові Херсонської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Олександру Гордієнку, який загинув під час роботи у полі від ворожої вибухівки, що росіяни скинули на його авто.

Олександр був відомим у регіоні активістом і організатором фермерів; він очолював Херсонську обласну асоціацію фермерів. Попри небезпеку та регулярні обстріли, він продовжував працювати на землі та допомагати відновлювати аграрне життя регіону.

