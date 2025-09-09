ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
689
1 хв

У ДТП загинув захисник, який повернувся після трьох років полону

24-річний герой з Харківщини загинув у ДТП після повернення з полону.

Наталія Магдик
Сергій Ганус

Сергій Ганус

У ДТП загинув 24-річний український військовий Сергій Ганус із Харківщини, який повернувся після трьох років полону до України.

Трагічну звістку повідомила голова Краснокутської громади Ірина Карабут у Facebook.

«В квітні ми щиро раділи поверненню з російського полону нашого земляка з села Костянтинівка — Гануса Сергія Олександровича, 2001 року народження. Та вчора страшна звістка сколихнула всіх — у результаті автокатастрофи життя Героя трагічно обірвалося», — написала вона.

За її словами, Сергій народився у селі Костянтинівка Краснокутської громади. Він брав участь в АТО та з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. З 2022 по 2025 роки перебував у російському полоні і був звільнений у квітні цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська парамедикиня, захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук «Пташка» потрапила в ДТП. ДТП сталося, коли вона їхала на таксі в Києві.

Новина доповнюється
