У ДТП загинув захисник, який повернувся після трьох років полону

Сергій Ганус

У ДТП загинув 24-річний український військовий Сергій Ганус із Харківщини, який повернувся після трьох років полону до України.

Трагічну звістку повідомила голова Краснокутської громади Ірина Карабут у Facebook.

«В квітні ми щиро раділи поверненню з російського полону нашого земляка з села Костянтинівка — Гануса Сергія Олександровича, 2001 року народження. Та вчора страшна звістка сколихнула всіх — у результаті автокатастрофи життя Героя трагічно обірвалося», — написала вона.

За її словами, Сергій народився у селі Костянтинівка Краснокутської громади. Він брав участь в АТО та з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. З 2022 по 2025 роки перебував у російському полоні і був звільнений у квітні цього року.

