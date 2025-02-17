У Дубні внаслідок наїзду потяга загинув 27-річний чоловік: фото

Машиніст електропотяга сполученням "Львів-Здолбунів", 51-річний здолбунівчанин, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який раптово зʼявився на коліях.
У Дубні на Рівненщині внаслідок наїзду потяга загинув місцевий мешканець.
Про це повідомила поліція Рівненської області.
Трагічний випадок стався у неділю, 16 лютого, близько 13:30.
Слідчий попередньо встановив, що машиніст електропотяга сполученням «Львів-Здолбунів», 51-річний здолбунівчанин, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який раптово зʼявився на коліях.
Пішохід отримав смертельні травми. Ним виявився 27-річний дубенчанин.
За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч.3 ст. 276 КК України.
Нагадаємо, на Сумщині сталася моторошна трагедія: під колесами потяга загинуло двоє дітей.