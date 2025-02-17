У Дубні внаслідок наїзду потяга загинув 27-річний чоловік: фото

Машиніст електропотяга сполученням "Львів-Здолбунів", 51-річний здолбунівчанин, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який раптово зʼявився на коліях.

У Дубні на Рівненщині внаслідок наїзду потяга загинув місцевий мешканець.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Трагічний випадок стався у неділю, 16 лютого, близько 13:30.

Слідчий попередньо встановив, що машиніст електропотяга сполученням «Львів-Здолбунів», 51-річний здолбунівчанин, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який раптово зʼявився на коліях.

У Дубні потяг збив чоловіка

Пішохід отримав смертельні травми. Ним виявився 27-річний дубенчанин.

За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч.3 ст. 276 КК України.

У Дубні потяг збив чоловіка

Нагадаємо, на Сумщині сталася моторошна трагедія: під колесами потяга загинуло двоє дітей.