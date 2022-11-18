У Дуди запевнили, що справа з ракетою не вплинула на відносини з Україною

Падіння ракети на території Польщі біля кордонів з Україною не вплинуло на відносини між країнами.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох в ефірі Polsat News.

На запитання про те, чи змінились якось відносини між Варшавою та Києвом після падіння ракети на території Польщі, він відповів, що ніякої підвищеної напруги між сторонами не було. Також не було ніяких різких обмінів думок між президентами країн.

Кумох зазначив, що Варшава хотіла вияснити, чи був напад на Польщу.

"На Польщу не напали. У Польщі стався трагічний випадок. Звичайно, провина лежить на Росії, оскільки вона тероризує Україну і спричиняє те, що трапилося”, - підкреслив Кумох.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польска влада очікує, що результати розслідування влучання ракети у селі Пшеводув, що у Люблінському воєводстві, будуть оголошені вже найближчими днями.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.