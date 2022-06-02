У двох громадах Харківщини офіційно скасували пляжний сезон

У двох громадах Харківщини офіційно скасували пляжний сезон

Через небезпеку від боєприпасів у деяких населених пунктах забороняють купальні сезони.

Цього літа не будуть купатися у двох громадах Харківської області: у Слобожанській та Краснокутській.

Про це повідомили у селищних радах населених пунктів.

У Слобожанській громаді Чугуївського району заборона триватиме протягом усього купального сезону. Зазначається, що рішення ухвалили через небезпеку від вибухонебезпечних предметів у зв’язку з проведенням бойових дій на території області.

Таке ж рішення на літній період ухвалила Краснокутська селищна рада Богодухівського району, щоб запобігти нещасним випадкам через вибухонебезпечні предмети.

Також жителям громад нагадали про заборону відвідувати ліс, що діє на час воєнного стану.

Як повідомлялося, у Києві обслуговування пляжів і зон відпочинку проводять у штатному режимі. Попри це, пляжний сезон у столиці поки не розпочинатимуть. Крім того, в умовах воєнного стану та заради безпеки відвідувати пляжі наразі не радять.

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