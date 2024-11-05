У двох київських вишах заборонили використовувати Telegram: кого це торкнулося

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 11 листопада буде заборонено використання месенджера Telegram для службових цілей. Також заборона торкнулась Національного авіаційного університету.

Про це повідомив Інститут масової інформації.

У телеграм-каналі КНУ ім. Тараса Шевченка адміністрація провела опитування користувачів про альтернативні платформи для спілкування.

"Отож, друзі, тема закриття Telegram проговорюється в Україні не вперше. Нині актуальність і реальність цього досягли своєї вершини. Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України ухвалив рішення про обмеження використання месенджера Telegram. Це стосується і сфери вищої освіти зокрема", - йдеться у повідомленні.

Студенти повідомляють, що Wi-Fi у гуртожитках більше не підтримує Telegram, і месенджер також не працюватиме на території університету.

Окрім того, у Telegram-каналі Національного авіаційного університету було оприлюднено наказ, який забороняє використання месенджера Telegram на службових та робочих комп'ютерах.

Наказ НАУ / Telegram

Згідно з новим наказом, співробітникам університету забороняється встановлювати та використовувати Telegram на службових комп'ютерах, а також на особистих, якщо вони використовуються для роботи. Також забороняється передавати інформацію, що використовується в робочих процесах, та здійснювати комунікацію зі службовою метою через цей месенджер.

Якщо діяльність співробітника пов'язана з Telegram, наприклад, адміністрування офіційного каналу, він зобов'язаний подати службову записку для отримання дозволу.

Нагадаємо, в Україні розпочали обмеження на використання месенджера Telegram у державних установах. Спочатку заборону ввели у Верховній Раді, потім до неї приєдналися обласні адміністрації, зокрема Львівська ОВА. У середині жовтня такі накази почали отримувати чиновники, військовослужбовці та працівники критичної інфраструктури по всій країні.

Читайте також: